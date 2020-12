Kader Loth: Traurige Rückmeldung aus dem Krankenhaus

Die 47-Jährige meldet sich aus der Klinik zu Wort. "Ich bin noch immer im Krankenhaus und fühle mich schwach und traurig. Das Virus ist hartnäckig in der Lunge. Der Husten schmerzt", erklärt sie im Interview mit "Bild". Die Dschungelcamp-Beauty muss immer noch mit Sauerstoff versorgt werden. "Ich nehme jetzt Cortison, hänge auch weiterhin am Sauerstoffkabel. Auch kann ich nur unruhig schlafen. Außerdem wurde ein Abstrich gemacht, um festzustellen, ob ich weiterhin ansteckend bin. Ich hoffe, in den nächsten Tagen ohne Sauerstoffhilfe auszukommen", verrät sie weiter.

Hoffentlich wird sie bald wieder gesund...

Wie ein anderer Mensch! Im VIDEO seht ihr, wie Kader Loth vor all ihren Beauty-OPs aussah: