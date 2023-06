Kader Loth & Mann Isi: Ein Baby für das Paar!

Im neuen RTLZWEI-Format "B:REAL" sind neben Stars wie Eric Sindermann oder Mike Cees und Ehefrau Michelle Monballijn auch Reality-Queen Kader Loth und ihr Isi mit dabei. In der Reality-Soap werden die Stars in ihrem Alltag begleitet - klar, dass da auch private Themen aufgegriffen werden. Im InTouch Online-Interview gab Kader zu, dass sie sich von einer anderen Seite zeigen will: "Jetzt zeige ich mich, wie ich in meinem Alltag bin. Hier kann der Zuschauer hinter die Kulissen schauen und mich und meinen Charakter besser verstehen." Doch was beschäftigt die Reality-TV-Beauty privat? Auch das verriet sie uns: "Alles, was mich die letzten Jahre bewegt hat sowie meine Diagnose Endometriose oder das Thema Adoption, wird in 'B:REAL' nochmal thematisiert und es wird gezeigt, wie ich mit diesen Themen umgehe."

Wie weit sie und ihr Isi aktuell mit der Nachwuchsplanung sind, ließ sie ebenfalls durchsickern: