Kader Loth: Wundervolle Neuigkeiten nach Schock-Diagnose!

Welch schöne Nachricht von ! Erst vor einigen Wochen schockte die Power-Frau ihre Fans mit der schlimmen Nachricht, dass sie sich in eine Therapie begeben müsse. Der Grund dafür: Kader litt unter schweren Depressionen. Doch nun die Wende! Wie die jetzt verkündet, geht es ihr -zum Glück- wieder besser...

Kader Loth: Krankenhaus-Schock!

Kader Loth litt unter Depressionen

Nachdem sich Kader im Februar ihre Gebärmutter, auf Grund einer schlimmen Erkrankung, entfernen ließ, durchlebte sie die wohl schwerste Zeit in ihrem Leben. Die Beauty litt durch einen Hormonsturz unter schweren Depressionen. So erläutert Kader gegenüber "spot on ": "Ich bin buchstäblich durch die Hölle gegangen." Definitiv harte Worte. Doch nun die schöne Neuigkeit! Kader geht es wieder besser

Kader Loth fühlt sich wieder gut

Wie Kader jetzt verkündet, hat sie diese furchtbare Zeit hinter sich gelassen. So berichtet sie: "Ich fühle mich seelisch stabil dank der Waldfriede Tagesklinik. Ohne deren Einsatz hätte ich die schwere Phase in meinem Leben nicht geschafft." Welch tolle Botschaft! Wann Kader das nächste Mal in der Öffentlichkeit zu sehen ist, ist allerdings noch nicht bekannt. Wir freuen uns aber schon jetzt...