Kälte-Hammer: Orkan-Kaltfront bringt Bodenfrost!

Es ist soweit: Der Sommer verabschiedet sich! Nachdem Freitag das erste Sturmtief über Deutschland zieht, droht am Sonntag ein erster schwerer Orkan in diesem Herbst.

Während es am Freitag schon sehr stürmisch werden kann, droht am Wochenende eine extreme Unwetterlage. Ab Freitag wird es deutlich kühler. Am Samstag bleibt es noch ruhig, bervor es am Sonntag richtig gefährlich werden kann.

Darum ist der Orkan so gefährlich

Denn dann zieht ein gefährlicher Orkan über Deutschland, der es in sich hat: Es sind Windgeschwindigkeiten von bis zu 120 km/h möglich! Der Bahn- und Flugverkehr könnte zum Erliegen kommen. Unter Bäumen sollte man sich daher nicht aufhalten, da diese noch viele Blätter tragen - somit können sie schneller umstürzen, warnen Wetter-Experten. "Die Bäume sind vielfach noch ordentlich belaubt und werden dem Sturm dadurch nicht immer standhalten können", sagt Diplom-Meteorologe Dominik Jung von "wetter.net" in der "Berliner Zeitung".

Bis zum Montag soll das Orkantief über Deutschland ziehen. Tagsüber steigen die Temperaturen auf nicht mehr als 18 Grad. Nachts kann dann sogar in einigen Regionen Bodenfrost drohen. Ab Dienstag soll sich das Wetter wieder etwas beruhigen, aber es bleibt unbeständig.