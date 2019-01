Reddit this

Kälte-Hammer: So heftig schlägt der Winter jetzt zu!

Am Donnerstag wird es fast überall nass – noch liegen die Temperaturen aber im Plusbereich. Das kann sich dann zum Abend ändern, denn dann können vor allem im Norden und Osten Schneefälle möglich sein.

Schnee-Chaos in ganz Deutschland

„Es wird kälter! Und dabei ist es auch zeitweise feucht. Heute fällt erst Regen, dann kommt aus Norden die Abkühlung, zum Abend wird es kälter und dann kann es Schnee geben. In den Mittelgebirgen wird es zudem weiß. Da sind heute bis 15 Zentimeter drin“, sagt Diplom-Meteorologe Dominik Jung von „wetter.net“ in der „Bild“-Zeitung.

Es wird von Tag zu Tag kälter – am Wochenende rutschen die Temperaturen weit unter den Gefrierpunkt. Dann drohen außerdem heftige Schneefälle – besonders im Westen kann es überall weiß werden. In der kommenden Woche kann es weiterhin überall sehr winterlich werden. Nachts gehen die Temperaturen in einigen Regionen sogar auf Minus 10 Grad zurück.