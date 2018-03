Kälte-Horror: Mutter erfriert vor den Augen ihrer Tochter

In Europa sind durch die Kälte-Welle schon mehr als 20 Menschen ums Leben gekommen. Nun ist in Schweden eine Mutter im Wald erfroren - und das vor den Augen ihrer Tochter.

Die Mutter war mit ihrer Tochter in einem Wald in Schweden unterwegs. Dort hat sich das Mutter-Tochter-Gespann offenbar verlaufen. Bei Minusgraden irrten die beiden durch den Wald. Dabei ist die Mutter erfroren und die Tochter musste alles mit ansehen.

Die Mutter ist im Krankenhaus verstorben

Bei minus 10 Grad seien die beiden nur sehr dünn bekleidet gewesen. Die beiden kamen völlig unterkühlt in ein Krankenhaus - dort ist die Mutter später gestorben. Die Frau kam aus Afrika und lebte laut schwedischen Medien in einer Flüchtlingsunterkunft. Ihr Asylantrag sollte von den Behörden offenbar abgelehnt werden. Weshalb sich die beiden in einem Wald aufhielten, ist völlig unklar.