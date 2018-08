Kälte-Schock: Der Herbst kommt!

Der ist in den letzten Jahren nochmal zurückgekehrt. Nun ist wieder Schluss: Die Temperaturen rauschen regelrecht in den Keller.

Die lange Hitzewelle ist jetzt vorbei. Der Spätsommer fährt in den kommenden Tagen Achterbahn. Nun hält der Herbst erstmal Einzug: Es wird regnerisch, deutlich kälter und vor allem auch windig. Vor allem im Norden und Süden kann es sehr heftig regnen. Im Süden Deutschlands werden nur noch Höchstwerte von 17 Grad erreicht. In der Mitte Deutschlands sind immerhin noch bis zu 22 Grad möglich.

Es wird kalt in Deutschland

Mit bis zu 21 Grad bleibt es in Deutschland am Wochenende auch recht kalt. Erst am Montag steigen die Temperaturen wieder deutlich an – im Südwesten werden dann wieder 25 Grad erreicht. Regenfälle, Temperatureinbruch und Sturm – der Herbst schickt bis Sonntag seine ersten Vorboten…