Kai Pflaume: Gefährliche Enthülllung über sein Liebesleben!

Wenn er von seiner Frau spricht, schwärmt Kai Pflaume (50) stets in den höchsten Tönen! Aber wie steht es wirklich um die Ehe mit seiner Ilke (48)? Denn der Moderator packte jetzt in einem Interview über sein Liebesleben aus und enthüllte: „Ich habe in meinem Beruf viele Verlockungen und Möglichkeiten!“

So viele gefährliche Versuchungen: weibliche Fans, die den TV-Stars anhimmeln, hübsche Damen, die er auf Veranstaltungen trifft...

Jetzt packt Kai Pflaume über sein Liebesleben aus

Da ist das Eifersuchts-Drama doch schon vorprogrammiert! Nicht, wenn es nach dem zweifachen Vater (Leon, 17 und Marvin, 20) geht! „Für eine glückliche Beziehung sind Vertrauen und Verlässlichkeit entscheidend“, stellt Kai Pflaume klar. „Die geben wir uns!“ Ob seine Gattin das genauso sieht?

Kai Pflaume: Schock-News nach 21 Jahren Ehe!

Immer wieder beteuert er, dass die Familie für ihn an erster Stelle steht („Ohne sie wäre ich nicht glücklich!“). Ist klar. Aber warum ist der 50-Jährige dann andauernd ohne sie unterwegs?

Ilke hat ihn zuletzt im Februar 2016 zur Goldenen Kamera begleitet. „Für uns ist es viel schöner, Zweisamkeit zu genießen“, sagt er. Bleibt zu hoffen, dass die beiden wirklich immer genug Zeit füreinander finden...