Kaley Cuoco hat sich verlobt!

Es ist ein Video voller Emotionen: Kaley Cuoco kriegt kaum ein Wort heraus, Tränen fließen über ihre Wangen und an ihrem Finger funkelt ein prachtvoller Ring. Das bedarf überhaupt keiner Erklärung mehr: Der ‚Big Bang Theory’-Star hat soeben einen Heiratsantrag bekommen! Im Hintergrund hört man ihren Freund Karl Cook lachend sagen: „Du hast noch gar nicht ‚Ja’ gesagt...“ Dann findet Kaley endlich ihre Sprache wieder. "Ja. Ich sage Ja. Ich sage Ja“, ruft sie überglücklich.

Es ist also ganz offiziell: Kaley und Karl Cook sind verlobt! Die Zwei sind seit fast zwei Jahren ein Paar und wurden zunächst noch für ihre Beziehung kritisiert. Bereits nach wenigen Monaten wurde über eine mögliche Verlobung spekuliert – für Kaleys Familie und Freunde viel zu früh. Sie flehten die 32-jährige an es nicht zu überstürzen. Schließlich scheiterte ihre erste Ehe mit Tennisspieler Ryan Sweeting nach nur 21 Monaten.

Doch jetzt, nach beinahe zwei Jahren, kann man wohl davon ausgehen, dass Kaley und Karl sich absolut sicher miteinander sind. So wirkt es auch in ihren Videos auf Instagram. Bis über beide Ohren verliebt schmiegen sie sich aneinander und feiern in romantischer Zweisamkeit ihre Verlobung. „Im Leben gibt es doch nichts Schöneres als miteinander zu tanzen direkt nachdem man sich verlobt hat“, schreibt die Schauspielerin völlig ergriffen zu dem Video. „Du bist mein Ein und Alles!“