Kaley Cuoco: Ihr Liebestattoo für Ryan Sweeting wurde überstochen!

Trotz der witzigen Kommentare scheint der TBBT-Star aus seinem „Fehler“ gelernt zu haben. So schreibt sie in einem Eintrag: „Notiz an mich selbst: Schreib dir keine zukünftigen Hochzeitsdaten auf den Körper.“ So schnell wird Kaley Cuoco also wahrscheinlich kein Tattoo-Studio mehr betreten.