Kaley Cuoco: Sexy Musical-Auftritt für den guten Zweck

Kaley Cuoco schien besonders viel Spaß an der Aktion zu haben und schmiss sich in ein knappes und besonders heißes Outfit. "Direkt vor meiner Performance von 'Dance 10 Looks 3' (aka 'Tits and Ass') aus 'A Chorus Line'. Ich hab's drauf", schrieb sie auf Instagram zu ihrem sexy Schnappschuss.

Auch Johnny Galecki und Co. Präsentierten verschiedene Musical-Hits und sahen im 50er-Jahre-Look absolut cool aus. Die Stimmung zwischen den Kollegen war total locker und sie schienen sich gemeinsam zu amüsieren.

Schön, dass es dabei auch noch um einen guten Zweck ging!