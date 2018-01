Kaley Cuoco: Süße Baby-News!

Was für wundervolle Neuigkeiten! Kaley Cuoco und ihr Verlobter Karl Cook bekommen Familienzuwachs. Der "The Big Bagn Theory"-Star verkündete die frohe Botschaft selbst via Instagram.

Kaley Cuoco: "Karl und ich bekommen ein Baby!"

"Karl und ich bekommen ein Baby", schreibt Kaley Cuoco auf Instagram. Doch moment, wer jetzt denkt, dass die Schauspielerin schwanger ist, der wird schnell auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt. Denn Kaley schreibt weiter: "Ok, beruhigt euch. Wir bekommen ein Fohlen!" Denn nicht Kaley Cuoco ist schwanger, sondern ihr Pferd.

Schon in einem Monat soll es übrigens soweit sein.

Ein von @normancook geteilter Beitrag am Jan 18, 2018 um 9:19 PST

Kaley Cuoco und Karl Cook sind frisch verlobt

Am 1. Dezemebr machte Kaley Cuoco die Verlobung mit Karl Cook offiziell. Für sie wird es die zweite Hochzeit sein. Von 2013 bis 2016 war sie mit dem Tennisspieler Ryan Sweeting verheiratet. Wann Karl und Kaley aber genau vor den Traualtar treten und ob dann schon bald ein Baby folgt, bleibt bisher ihr süßes Geheimnis....