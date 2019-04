Kaley Cuoco: Tränen-Kollaps nach dem Aus!

Reddit this

Was ist nur mit Kaley Cuoco los? Auf Instagram zeigte sie sich der "The Big Bang Theory"-Star weinend...

Es ist vorbei! Nach der zwölften Staffel endet die Erfolgsserie " ", die Kaley Cuoco zum gefeierten Star machte. Jetzt muss die Schauspielerin Abschied nehmen.

Tränen-Kollaps am Set

Wie sehr Kaley das Ende der zu schaffen macht, zeigte sie auf ihrem -Account. Ein Bild, auf dem sie bitterlich weint, kommentierte sie: "Vor der Leseprobe von The Big Bang Theorys finaler Episode." Auf einem weiteren Foto ist das Drehbuch der letzten Folge und etliche Taschentücher zu sehen. Schon bei den Proben scheint das ein oder andere Tränchen geflossen sein.

Rührende Abschiedsworte

Auch Kaleys Kollegin Melissa Rauch fiel der Abschied . "Wir sind gerade auf dem Sprung zur Leseprobe für das Serienfinale, das von diesen Genies geschrieben wurde. Auch bekannt als Herz und Seele von 'The Big Bang Theory'. Die Menschen fragen oft, was das Geheimnis der Show ist. Nun ja, es ist kein Geheimnis. Es ist die pure Brillanz dieser klugen Köpfe. Ich liebe sie alle so sehr", schrieb sie.

In den USA flimmert die finale Episode am 16. Mai über die -Bildschirme. Die deutschen Fans müssen sich allerdings noch etwas gedulden. gab bisher noch keinen Starttermin für die letzte Staffel bekannt.