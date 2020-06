Kaley Cuoco: War da noch mehr als nur eine Brust-OP?

wird von ihren Fans geliebt. Klar, denn als Penny in "The Big Bang Theory" ist sie witzig, charmant und absolut liebenswert.

Auch im TV und auf Instagram präsentiert sie sich absolut sympathisch.

Erst als plötzlich die Scheidung von Ryan Sweeting ins Haus stand, sie alle Bilder von ihm bei Instagram löschte und sich sofort ihr Hochzeitstattoo überstechen ließ, gab es erste Risse in der Fassade ihres "Mädchen von nebenan"-Images. Auch ihr schon vor einiger Zeit enthülltes Geheimnis, dass sie eine Brustvergrößerung hatte, will nicht so recht zu dem Bild passen, dass man sich bislang von Kaley machte.