Kampf der Realitystar: Sam Dylan packt aus! Das ging wirklich in Thailand ab

Außerdem plauderte Sam in seiner Story über die umstrittenen Zwillinge Yana und Tayisiya Morderger. "Ich muss sagen, wenn ich diese Kommentare über Tayisiya und Yana lese, macht mich das gleichzeitig traurig und sauer", so der TV-Star. Er hatte auch seine Startschwierigkeiten mit den quirligen Blondinen. Aber: "Inzwischen habe ich sie ins Herz geschlossen. Ich konnte schon immer mit Persönlichkeiten am besten, die nicht der Norm entsprechen. Und beide sind sich für nichts zu schade und einfach so, wie sie sind. Das wird man auch nächste Woche wieder sehen..." Was Sam genau damit meint? Das erfahren wir am Mittwoch um 20:15 Uhr bei RTLzwei...

