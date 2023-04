Kampf der Realitystars 2023: Schock-Entscheidung! Wer ist raus in Folge 3?

Folge 2 - Daisy Dee

Noch mehr Frauenpower für den Starstrand! In der zweiten Folge zieht Ex-"Bachelor"-Babe Eva Benetatou ein. Wenig später versteckt sich Giulia Siegel im "Redaktionsbüro" und beobachtet, wie ihre Konkurrenten sie auf der "Wand der Wahrheit" einordnen. Eva schreit am lautesten, als es darum geht, Giulia auf den ersten Platz als unehrlichste Person zu setzen. Ein Unding für die Tochter von Musikproduzent Ralph Siegel! Als sie in die Sala kommt, geraten die beiden heftig aneinander. "Eigentlich hätte ich dich gewählt", stellt Giulia klar. Doch leider müssen die beiden eine gemeinsame Entscheidung treffen. Am Ende trofft ihre Wahl auf Ex-Viva-Moderatorin Daisy Dee. Besonders für Paul Janke ein Schock. Er verliert mit Daisy eine enge Vertrauensperson. Sie nimmt ihren Rauswurf dagegen gelassen. "Das ist der 'Kampf der Realitystars' und ich habe nicht genug gekämpft."