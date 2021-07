Kampf der Realitystars: Andrej Mangold packt über Erzfeind Chris Broy aus!

Andrej hatte bereits vor der Aufzeichnung in Thailand eine böse Vorahnung. "Ich wusste, dass Eva schwanger ist, deswegen war die Chance sehr gering, weil schwanger kannst du an so einem Format nicht teilnehmen. Aber sie hat ja auch noch einen Ex-Freund und dann war mir klar, dass der reinkommt", erzählt er jetzt im Podcast "Ready or Not" mit Sam Dylan.