"Kampf der Realitystars"-Daniel Schmidt packt aus: "Unnahbar"! So ist Cathy Hummels wirklich

Daniel Schmidt hatte vor seiner Teilnahme bei "Kampf der Realitystars" keinerlei Erfahrungen, was Reality-TV angeht: "Ich hatte überhaupt gar keine Ahnung, worauf ich mich einlasse, ich wusste gar nicht, was da Phase ist. Ich kann nicht eine einzige Folge", erzählte uns der Autor im Interview bei dem 15-jährigen Jubiläum der Olivia Jones Familie in Hamburg. Doch trotzdem fand er sich gut ein und hat viele Freunde gefunden: "Habe Leute kennengerlernt, mit denen ich weiterhin einen guten Draht habe. Mit Giulia bin ich Dicke, wir treffen uns heute das dritte Mal.", sagt Daniel. Auch zu Percival Duke und Emmy Russ pflege er nach wie vor guten Kontakt.

Angesprochen auf Cathy Hummels, die seit Staffel eins als Moderatorin der Sendung fungiert, hat die Hamburger Kiez-Größe nicht viel zu sagen: "Sie taucht nur auf zu ihren Dingern, die sie dann da abliefert, mit 'nem Knopf im Ohr, rattert ihren Text runter und ist wieder weg", erzählt er. "Sie hat immer nur eine Person hinter sich gehabt, die ihr so ein bisschen den Sand von den Füßen weggewischt hat, wirkte aber jetzt nicht von oben herab, sondern einfach professionell und sie ist auch sehr unnahbar.", erzählt er weiter. Dennoch gab es keinen engeren Kontakt mit der Ex von Mats Hummels: "Wir haben sie wirklich nur zu dieser Stunde der Wahrheit gesehen.", versichert Daniel.

Ein Detail verriet er uns noch: "Es kommt 'ne eigene Serie mit mir raus, aber das habe ich nicht gesagt!", flüstert er zum Schluss, verriet aber keine weiteren Details. Wir sind gespannt!

Folge verpasst? Die neue Staffel von "Kampf der Realitystars - Schiffbruch am Traumstrand" könnt ihr HIER bei RTL+ streamen.

