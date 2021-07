Kampf der Realitystars: Der Zoff zwischen Claudia Obert und Frédéric von Anhalt eskaliert!

Claudia und Prinz Frédéric von Anhalt waren sich von Anfang an nicht grün. Immer wieder stichelt der vorlaute Prinz gegen die freizügige Businessfrau. "Claudia sollte etwas ruhiger sein. Ihre ersten Worte: Paar Millionen! Funktioniert auch nicht. Wir kennen diesen Bluff", lästert er. Im Gespräch mit den anderen behauptet der 78-Jährige sogar: "Diese Frau hat keinen Pfennig auf ihrem Konto! Von wegen Millionen. Die Frau ist so Fake!"

Als Claudia davon erfährt, stellt sie Frédéric stinksauer zur Rede. "Woher will denn so ein eingeflogener alter Knochen wissen, was ich auf dem Konto habe?!" Es folgen so heftige Beschimpfungen, dass die meisten Wörter sogar zensiert werden müssen.