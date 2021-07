Kampf der Realitystars: Pinkel-Eklat hinter den Kulissen! Silvia Wollny packt aus

"Ich komme erst später dazu, weil ich auch 16 Tage in Quarantäne war. Ich bin dann auch direkt von der Quarantäne da hin. Ich bin nicht später gekommen, weil ich eine Mittelohrentzündung hatte. Nein!", klärt Silvia jetzt in einem Instagram-Video auf. Silvia wurde erst in der Sala krank. Der Grund sollen eine Mitbewohnerin gewesen sein. "Meine Ohrentzündung, mein bakterieller Ohrinfekt, habe ich mir direkt in der Sala geholt nach einem Pool-Besuch. Viele haben den Pool benutzt, also hauptsächlich eine, die rumgeprotzt hat, da auch ihren Urin abgelassen hat, weil sie die 52 Treppen zur Toilette nicht gehen wollte."