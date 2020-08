Kampf der Realitystars: Eskalation im Paradies! "Die streiten wie die Geisteskranken!"

Als die ehemalige "GNTM"-Kandidatin das zu Ohren bekam, rastete sie aus - und packte ihre Koffer. "Ich werde das Haus verlassen. Ich lasse mir sowas nicht vorwerfen!" Doch statt Zoe zu trösten, goss Willi noch mehr Öl ins Feuer. "Wir sitzen hier. Du kannst auch mit uns reden!", schrie er. "Ich darf ja wohl offen und ehrlich sagen, dass Georgina der schlimmste Mensch ist, den ich je in meinem Leben kennengelernt habe!" Zu viel für Zoe! "Ich will nach Hause. Ich will keine Sekunde länger mit diesem unmenschlichen, widerwärtigen Pack in eine Schublade gesteckt werden!", sagte sie unter Tränen.