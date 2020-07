Johannes Haller: Heftiger Streit mit Tayisiya und Yana! Was ihm jetzt droht

Da Tayisiya und Yana sich beim Spuck-Spiel das Ticket in nächste Runde sicherten, schmiss Johannes am Ende übrigens Publikumsliebling Jürgen Milski raus. Ein Fehler? "Ich wusste vorher schon, dass es nicht nur Jürgen weh tun wird, sondern sehr vielen. Ich habe mir heute Abend nicht nur Freunde gemacht...", stellte er fest. Bedeutet das etwa sein Aus in der nächsten Folge? Schließlich liegt das Weiterkommen dann in der Hand der nächsten zwei Neuankömmlinge...

