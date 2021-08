Kampf der Realitystars: Jetzt knallt es zwischen Chris Broy und Mike Heiter!

Zu allem Überfluss mischte sich auch noch Mikes Freundin Laura Morante ein. "Wir alle denken, dass es hier ein Problem gibt zwischen dir und Andrej, dass einfach so oft schon ausdiskutiert wurde. Die Situation belastet dich einfach. Das meint Mike damit, dass es dir nicht gut geht." Doch das machte Chris nur noch wütender. "Wenn es mir emotional mal nicht so gut geht, liegt das daran, dass ich werdender Vater bin und vielleicht einfach mal an meine Frau denke. Es muss nicht immer mit dem Thema Andrej zusammenhängen. Das ganze Ding hat nichts mit der Vergangenheit zu tun!" Am Ende setzte er allerdings nicht Mike, sondern seinen Schatz Laura auf die Nominierungsliste.

