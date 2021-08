"Kampf der Realitystars"-Narumol: Dieses Foto ist eine echte Sensation

Via "Instagram" wendet sich Narumol nun mit einer ganz besonderen Nachricht an ihre Anhänger und teilt das Bewerbungsfoto, mit dem sie damals bei "Bauer sucht Frau" ihren jetzigen Ehemann Bauer Josef von sich überzeugen wollte. Die Power-Frau kommentiert zu dem Schnappschuss: "Das war mein Bewerbungsfoto für 'Bauer sucht Frau'. Ich habe zu der Zeit noch lange Haare gehabt! Josef hat es wohl gut gefallen." Das so ein besonderes Bild, welches das Leben von Narumol auf den Kopf stellte, nicht lange unkommentiert bleibt, ist kaum verwunderlich. So heißt es: "Da hat er großes Glück gehabt, dass er dich ausgesucht hat. Alles erdenklich Gute für Euch" sowie "Komm bald wieder ins TV! Du bist so unterhaltsam und sympathisch." Mehr Fan-Liebe geht wohl kaum! Ob Narumol in der nächsten Zeit wohl noch mehr Bilder dieser Art teilen wird? Wir können gespannt sein und freuen uns schon jetzt!