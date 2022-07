"Kampf der Realitystars"-Narumol & Bauer Josef: Die Trennung ist offiziell

Also packte das Ehepaar seine Koffer so voll, als wollte es auswandern. Für Vollblut-Bauer Josef wäre das eine Katastrophe. Denn für ihn steht trotz des TV-Erfolgs sein heißgeliebter Hof an allererster Stelle! Narumol tickt anders. Sie liebt die Abwechslung. Wo immer sich die Gelegenheit bietet, nimmt sie an TV-Shows teil. Sehr zum Leidwesen von Josef. Doch nun hat sich die fröhliche Narumol schon wieder durchgesetzt und reiste mit ihrem Gatten nach Thailand. Dort hätte sie ihn am liebsten nach Landessitte noch einmal geheiratet. Am besten mit der ganzen Familie. Und wer weiß? Vielleicht hätte Narumol ihren Josef zum dableiben "überredet".

Doch der Ur-Bayer kann beruhigt weiter über seine Wiesen schauen. Das Fest soll in Süddeutschland stattfinden. Josef darf bei seinen Kühen bleiben.