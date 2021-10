"Kampf der Realitystars"-Narumol und Bauer Josef: Hammernews nach zehn Ehejahren

Via "Instagram" hat Narumol nun eine ganz besondere Nachricht für ihre Fans! So teilt sie nämlich ein Bild von Ehemann Josef in ihrer Story, zu dem sie "Drehen" kommentiert. Für ihre Anhänger definitiv ein ganz besonderer Moment! Wie es scheint, steht die symphytische Bäuerin mit Bauer Josef wieder für ein neues TV-Projekt vor der Kamera und gibt alles, um ihre Community bei Laune zu halten! Worum es dabei jedoch genau handelt, wollte Narumol noch nicht verraten! Wir können also gespannt sein, wann die Bäuerin das Geheimnis lüftet...