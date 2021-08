Kampf der Realitystars: TV-Hammer! Zieht Michael Wendler ein?

Knapp daneben! Bei dem Unbekannten handelt es sich um "Prince Charming"-Kandidat Gino Bormann. Er ist den meisten wohl durch seinen legendären Sturz in den Pool in der zweiten Staffel bekannt. Wie Gino sich in Thailand schlagen wird und welchen Kandidaten er am Ende auf die Abschussliste setzt? Das erfahrt ihr Mittwoch ab 20:15 Uhr bei RTLzwei...

Ihr könnt nicht abwarten? Die neue Folge von "Kampf der Realitystars" könnt ihr HIER bereits jetzt bei TVNOW streamen.*

Alle Infos zur neuen Staffel von "Kampf der Realitystars" erfahrt ihr im Video: