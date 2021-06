"Kampf der Realitystars": Überraschende Nachricht! Jetzt geht es um Willi Herren

Am 14. Juli geht der "Kampf der Realitystars" in die nächste Runde. Darin kämpfen 25 Kandidaten und Kandidatinnen um den Sieg und 50.000 Euro. Auch Alessia Herren wird in der diesjährigen Staffel zu sehen sein. Wer sich bei der Ausstrahlung allerdings darüber wundert, dass sie nach dem Tod ihres Vaters so glücklich und unbeschwert wirkt, der bekommt schon jetzt die Erklärung dafür.