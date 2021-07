"Kampf der Realitystars": Ungeschönter Blick hinter die Kulissen - Das sollte eigentlich nie jemand erfahren

So viele Menschen auf so kleinem Raum? Kann nicht gut gehen. "Im Fernsehen wirkt es gar nicht so klein, wie es wirklich ist", erklärt Krümel. "Es ist kein Haus, sondern eine Sala, eine Art offener Pavillon. Das ist fast wie bei Robinson Crusoe – man kann nicht schnell mal eben in ein Zimmer verschwinden." Auch das Bad ist draußen – damit kommt nicht jeder zurecht. Ein weiterer Nährboden für Streitigkeiten.