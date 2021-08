Kampf der Realitystars: Warum war Walther Hoffmann wortlos?

Und wieder hieß es Abschied nehmen: Auch in der vierten Folge von "Kampf der Realitystars" mussten wieder zwei Stars gehen. Neben dem Dati-Profi musste auch Evil Jared gehen. Ich bin sehr erleichtert und es geht mir gut. Ja, wir hatten eine wunderbare Zeit in den ersten drei, vier Tagen. Es war eine wunderschöne Villa direkt am Strand. Es war sehr lustig und ich bin schön braun gebrannt, aber jetzt geht halt diese Geschichte los, das schmutzige Wäsche gewaschen wird, deshalb bin ich froh, dass ich da nicht mehr dabei bin", sagte Walther Hoffmann in einem Interview mit RTLZWEI.