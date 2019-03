Reddit this

Karel Gott: Ärzte sind in großer Sorge!

Aufgeben kommt für Karel Gott nicht infrage: Der Schlagerstar kämpft weiter tapfer gegen seine Krankheit. Doch die Ärzte sind in Sorge.

Auch wenn (79) gesundheitlich momentan schwer angeschlagen ist - Selbstmitleid kommt. „Es ist wirklich keine leichte Zeit, aber ich sage mir: Da musst du durch. Du musst kämpfen und darfst nicht aufgeben“, sagte der Sänger laut "Neue Post".

Der letzte Krankenhausaufenthalt ist gerade mal eine Woche her. Wegen einer erneuten Atemwegserkrankung wurde Karel Gott wieder in die Karlovo-Klinik in Prag eingeliefert. Verdacht auf Lungenentzündung, Lebensgefahr! Seit seinem Lymphdrüsenkrebs vor wenigen Jahren sind die Atemwege die große Schwachstelle.

Karel Gotts Ärzte schlagen Alarm

Ständig musste Karel Gott wegen Infektionen in die Klinik. Die Ärzte sind in großer Sorge und haben dem Sänger jetzt sogar ein Flugverbot erteilt.

Karel Gott: Dramatische Nachrichten um den 78-Jährigen

„Es ist, wie es ist“, lacht er trotzdem gut gelaunt. Aufs Fliegen zu verzichten, fällt ihm nicht schwer. Solange er weiter singen darf. „Der Applaus ist die beste Medizin für mich“, verrät er. Und deswegen lässt er sich von den Krankheiten nicht unterkriegen!