Karel Gott: Bitterer Familien-Krieg!

Wenn am 14. Juli seinen 80. Geburtstag feiert, wird er auf die Glückwünsche zweier Personen verzichten müssen: die seiner beiden ältesten Töchter! Denn in der Familie des Tschechen herrscht Krieg. Der Sänger hat Dominika (43) und Lucie (31) sogar enterbt!

Die vergangenen vier Jahre waren für Karel Gott die schlimmsten seines Lebens. 2015 ereilte ihn die Diagnose Lymphdrüsenkrebs. Tapfer stellte er sich der teuflischen Krankheit, kämpfte vor allem für seine Familie weiter. Dass ihm nun ausgerechnet sein eigener Nachwuchs neue Sorgen bereitet, ist für den Künstler ein erneuter Tiefschlag.

Karel Gott hat Ärger mit seinen Töchtern

Doch was ist eigentlich geschehen? Wie „Meine Melodie“ berichtet, überschrieb Karel Gott während seines Überlebenskampfes seinen gesamten Besitz, darunter die Villa in Prag und das Ferienhaus in Doubice, an seine Ehefrau Ivana (43). Er wollte, dass, falls der schlimmste Fall eintreten sollte, seine Frau und die jüngsten Töchter Charlotte (13) und Nelly (11) versorgt sind. Doch diese Entscheidung verletzte die älteren Kinder. „Dominika hat sich nie für Finanzielles interessiert. Aber das hat sie sehr gekränkt“, sagt ein Freund der Familie.

Karel Gott: Unfassbare Anschuldigungen!

Für Karel Gott bedeutet das nun, dass er zwei Töchter versorgt und zwei verloren hat.