Karel Gott: Dramatische Stunden im Krankenhaus!

Karel Gott hatte sich so auf das Konzert gefreut: Doch der Gala-Abend am vergangenen Samstag in seiner Geburtsstadt Pilsen musste kurzfristig abgesagt werden. Denn die "goldene Stimme aus Prag" ist krank. Eine akute Atemwegs-Entzündung hat den beliebten Sänger außer Gefecht gesetzt. Neue Sorgen! Weil zudem sein Immunsystem geschwächt ist, wird er im Uni-Klinikum Prag auf der Quarantäne-Station versorgt. Nur die Ärzte und seine Frau Ivana (42) dürfen zu ihm.

Karel Gott: Erschreckende Fotos! Große Sorge um die Schlager-Legende

Karel Gott: Not-OP!

Seine Fans in aller Welt bangen um den "Biene Maja"-Sänger. Seit seiner Krebserkrankung vor zwei Jahren musste er immer wieder schlimme Rückschläge hinnehmen: einen Schwächeanfall, eine Not-OP am Darm und wiederholt Atemwegs-Erkrankungen, so wie jetzt. "Du musst kämpfen und darfst nicht aufgeben", sagte zuletzt über seine diversen Leiden. Hoffentlich hilft ihm seine Zuversicht auch diesmal zurück ins Leben.