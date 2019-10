Karel Gott ist tot!

Die Musikwelt steht unter Schock! Gestern (1.10.) ist in Prag gestorben. "Mit dem tiefsten Kummer in meinem Herzen kündige ich an, dass mein geliebter Ehemann Karel Gott uns gestern kurz vor Mitternacht nach einer schweren und langen Krankheit verlassen hat. Er hat sein Zuhause in einem ruhigen Schlaf in seinem Familienkreis verlassen", bestätigte seine Ehefrau Ivana Gottová gegenüber "Hospodářské Noviny".

Karel Gott hatte Leukämie

Mitte September gab Karel Gott bekannt, dass er an akuter Leukämie leidet. "Ich wollte euch nicht mit meinen Problemen belästigen. Ich bin nun mal keiner, der über sein Privatleben, besonders seine Gesundheit, öffentlich selbst spricht und sich auf diese Weise bemitleiden lassen möchte", schrieb er auf seinem -Account. "Vor ungefähr anderthalb Jahren wurde bei mir eine Hämatopoese-Störung in Form eines myelodysplastischen Syndroms festgestellt. Trotz mehrerer Behandlungsmethoden ist diese Krankheit in den letzten Monaten leider in akute Leukämie übergegangen."

Karel wurde seit rund zwei Wochen im Allgemeinen Krankenhaus in Prag behandelt. Jetzt hat der den Kampf gegen den Krebs verloren. Er hinterlässt Ehefrau Ivana und vier Kinder. Wir wünschen der Familie in dieser schweren Zeit viel Kraft!

