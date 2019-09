Karel Gott: Schlimmer Schock! Das nächste Drama um seine Gesundheit

2015 bekam die schlimme Diagnose Lymphdrüsenkrebs. Es folgte eine Rückenoperation, ein Darmverschluss und eine schwere Grippe. Kurz nach seinem 80. Geburtstag im Juli nun die nächste Hiobsbotschaft. Der Sänger hat offenbar Probleme mit seinen Ohren.

"Ich höre schlecht, bitte sprechen Sie laut", erklärte der Tscheche in der Vergangenheit immer öfter, wenn ihm eine Frage gestellt wurde. Vor vier Jahren bemerkte der Sänger die Beschwerden zum ersten Mal. Lange versuchte er, das Leiden zu ignorieren, doch mit der Zeit verschlechterte es sich. Bis heute spricht Karel Gott jedoch nicht von seinen gesundheitlichen Problemen. Handelt es sich um eine Alterserscheinung? Vielleicht hat auch die berufsbedingte Lärmeinwirkung zu dem Gehörschaden geführt.

Karel Gott trägt Hörgeräte

Bei seinem letzten öffentlichen Auftritt konnte man die Hörgeräte in beiden Ohren deutlich sehen: Unter den Haaren liefen feine Drähte zu den versteckten Tonverstärkern. Die kleinen Sender kosten mehrere tausend Euro und sind wahre Wunder der Technik, mit deren Hilfe er nun weiterarbeiten kann.

Wie wichtig es immer noch für ihn ist, aufzutreten, machte der "Biene Maja"-Star erst kürzlich deutlich. Auf die Frage, warum er sich nicht langsam in den Ruhestand verabschiedet, antwortete er: "In den Jahren, in denen ich auf der Bühne war, ist das Singen für mich zu einer Droge geworden. Wenn viel los ist, ist das wie ein Jungbrunnen für mich."

Karel Gott: Unfall-Drama! Er schnitt sich die Nase ab!

Trotz der Schicksalsschläge kämpft Karel Gott weiter. Zuletzt bangten alle, weil er wegen einer Lungenentzündung in letzter Minute ein Konzert in Venedig absagen musste. Seitdem fährt ihn seine Frau Ivana mehrmals in der Woche ins Krankenhaus in Prag, wo er sich ambulant behandeln lässt. Doch der Applaus seiner Fans ist die beste Medizin für ihn.