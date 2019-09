Karel Gott: Schock-Nachricht! Er hat Leukämie

Große Sorge um ! Wie der Schlagerstar am Donnerstag auf seiner -Seite verkündete, ist er an Leukämie erkrankt. Um unnötige Spekulationen zu vermeiden, hat er nun selbst das Wort ergriffen und verraten, wie schlecht es wirklich um ihn steht.

Karel Gott: Akute Leukämie

„Ich wollte euch nicht mit meinen Problemen belästigen“, schreibt der 80-Jährige. „Ich bin nun mal keiner, der über sein Privatleben, besonders seine Gesundheit, öffentlich selbst spricht und sich auf diese Weise bemitleiden lassen möchte.“ Eigentlich hatte er vor, an der Seite von seiner Familie gegen die Krankheit zu kämpfen und die Öffentlichkeit nicht daran teilhaben zu lassen. Doch: „Vor ungefähr anderthalb Jahren wurde bei mir eine Hämatopoese-Störung in Form eines myelodysplastischen Syndroms festgestellt. Trotz mehrerer Behandlunglungsmethoden ist diese Krankheit in den letzten Monaten leider in akute Leukämie übergegangen“, berichtet er weiter.

Derzeit werde er ambulant behandelt. Sein Gesundheitszustand muss regelmäßig überwacht werden. „Ich bin froh, dass ich zu Hause im Kreise meiner Familie sein kann“, so Karel. Ein schrecklicher Schock für seine Fans, die bis vor wenigen Stunden nichts von seiner schweren Krankheit wussten…

