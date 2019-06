Karel Gott: Unfassbare Anschuldigungen!

Reddit this

Es ist so ein bitteres Gefühl! Wenn Menschen, denen man vertraut, einen zutiefst enttäuschen. Auch muss gerade so einen Verrat verkraften. Ein enger Vertrauter hat ihn schamlos hintergangen. Was ist geschehen?

Zum 80. Geburtstag des Sängers am 14. Juli erscheint in Tschechien das Buch "Unser Karel". Auch sein langjähriger Kumpel Milan Drobny kommt darin zu Wort. Doch statt zum Jubiläum etwas Nettes über seinen früheren Klassenkameraden zu sagen, äußert dert 74-Jährige unfassbare Anschuldigungen: Ivana Gott, die Frau des legendären Künstlers, soll ihren Ehemann verprügeln. Angeblich hat ihm das der mittlerweile verstorbene Fahrer des Tschechen im 2017 verraten. "Ich schwöre bei meinen Kindern, dass Olda Havránek mir erzählt hat, dass Ivana Karel geschlagen hat. Ich habe sogar noch andere Zeugen dafür", so der Regisseur.

Karel Gott: Todesmeldung sorgt für Aufregung

Karel Gott ist schockiert

Der berühmte Sänger ist geschockt. Über seine Sprecherin lässt er verkünden, dass die Vorwürfe eine gemeine Lüge sind: "Karel Gott sagt Ihnen, dass er von Ihnen angewidert ist", sagt Aneta Stolz äußerst scharf in einer SMS, die an Drobny und die Medien ging. "Er bedauert, dass er Sie bei sich zu Hause empfangen hat. Sie sind die größte Enttäuschung seines Lebens für ihn." Seine Einladung zum Geburtstag zog Gott ebenfalls zurück. Das dürfte das endgültige Ende ihrer Freundschaft sein!

Es ist kein Geheimnis, dass Milan Drobny und Ivana Gott ein sehr schlechtes Verhältnis zueinander haben. Schon früher beschuldigte er die hübsche Blondine, sie verbiete ihrem Gatten, mit seinen Freunden in Kontakt zu treten und überprüfe sein Telefon. Karel Gott und die ehemalige Krankenschwester sind seit elf Jahren verheiratet und haben zwei Töchter, Charlotte und Nelly. 2015 bekam er Lymphdrüsenkrebs. Auch in dieser dunklen Zeit kümmerte sich die zweifache Mutter rührend um ihren Mann. "Ohne meine liebe Frau hätte ich es nicht geschafft", sagte er einmal. Unvorstellbar, dass die "goldene Stimme von Prag" das Opfer häuslicher Gewalt geworden sein soll.