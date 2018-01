Karin von Aroldingen: Ex-Primaballerina ist tot!

Karin von Aroldingen ist tot. Die ehemalige Primaballerina starb im Alter von 76 Jahren.

Sie wurde in Deutschland geboren und ging später nach New York – dort wurde sie auch zum Star. Die „New York Times“ meldet, dass Karin von Aroldingen bereits am Freitag verstorben sei. Das Blatt beruft sich dabei auf Angaben der Tochter.

Im Jahr 1941 wurde Karin von Aroldingen geboren und lernte in Deutschland das Tanzen. In den 60er Jahren ging sie zum Choreographen George Balanchine. Sie arbeiteten nicht nur beruflich zusammen, sondern waren auch privat befreundet.

Karin von Aroldingen wurde zu einer der besten Ballett-Tänzerinnen weltweit. Karin von Aroldingen war mit Morton Gewirtz verheiratet, welcher im Jahr 2011 verstarb. Sie hatten eine gemeinsame Tochter. Die Todesursache ist bisher noch völlig unklar.