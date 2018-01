Karl-Heinz Kunde: Der Ex-Radprofi ist tot

Karl-Heinz Kunde ist tot. Der ehemalige Radprofi verstarb wenige Tage nach seinem 80. Geburtstag.

Die traurige Todesnachricht hat der Bund Deutscher Radfahrer (BDR) laut dem „Spiegel“ bestätigt. Karl-Heinz Kunde war einer der besten Kletterer und einer seiner größten Erfolge waren bei den Straßen-Weltmeisterschaften im Jahr 1965 – dort belegte er den fünften Platz. Bei der Tour de France belegte er 1966 den neunten Platz.

"Er war ein toller Sportsmann, der mit seiner Fröhlichkeit bei allen Eindruck hinterließ. Er war fit bis ins hohe Alter. Wir sind noch öfter zusammen gefahren“, zeigte sich BDR-Vize-Präsident Marcel Wüst bestürzt.

„Er hat bis zuletzt in seinem Laden geschraubt und hatte viele Kunden“, sagt Artur Tabat, Veranstalter-Legende von Rund um Köln, gegenüber dem Kölner „Express“. „Karl-Heinz war ein ganz Großer des Radsports und ein lieber Mensch. Er war immer zur Stelle, wenn man ihn brauchte. Seinen 80. Geburtstag hat er noch im kleinen Kreis gefeiert am 6. Januar. Wenige Tage später musste er ins Krankenhaus, wo er dann verstarb. Es ist so traurig“, sagt er weiter.