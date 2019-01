Karl Lagerfeld: Das traurige Ende des Mode-Zaren!

Es ist ein Schock, nicht nur für die Modewelt. Zum allerersten Mal fehlte Karl Lagerfeld (85) bei seiner eigenen Show. Sein Geist mag jung und kreativ geblieben sein, sein Körper aber ist es nicht mehr...

Seit 1983 entwirft „King Karl“ seine umjubelten Kreationen für Chanel. Und es ist seit jeher Tradition, dass er am Ende seiner Modenschauen auf dem Laufsteg erscheint und sich unter Applaus dem Pariser Publikum präsentiert. Die in Paris gehört zu den Höhepunkten in der Modebranche. Jedes Jahr präsentierte hier die neuen Chanel-Kollektionen. Dass er hier fehlt? Bisher undenkbar! Doch dieses Mal blieb es still. Statt des Star-Designers erschien die Leiterin seines Studios, Virginie Viard.

Wie krank ist Karl Lagerfeld?

Zunächst hatte es geheißen, Lagerfeld werde zur zweiten Show erscheinen, aber auch dort fehlte er. Eine Sprecherin von Chanel erklärte, dass Lagerfeld „sich erschöpft fühle und müde sei“. Bereits bei der Fendi-Show im Oktober wirkte der -Zar äußerst schwach und aufgedunsen, so als ob er starke Tabletten nehmen würde. Sogar auf seine geliebte Sonnenbrille verzichtete Karl Lagerfeld zuletzt. Dennoch: Obwohl er gestützt werden musste, ließ sich Lagerfeld dieses Fashion-Event nicht nehmen. Dass er nun bei seiner eigenen Show fehlte, ist der traurige Anfang vom Ende der großen Lagerfeld-Ära.