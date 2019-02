Karl Lagerfeld: Einäscherung! Freunde nehmen ein letztes Mal Abschied

Reddit this

Karl Lagerfeld wurde eingeäschert. Am Freitag nahmen zahlreiche Promis ein letztes Mal Abschied von der Fashion-Ikone.

Der Tod von kam für seine Freunde, Familie und Fans sehr überraschend. Am Dienstag wurde bekannt, dass der beliebte Designer im Alter von 85 Jahren verstorben ist.

Am Freitag wurde der gebürtige Hamburger eingeäschert. Zahlreiche nahmen vor Ort ein letztes Mal Abschied von der Fashion-Ikone, darunter auch die Vogue-Chefin , der Designer Tom Ford und Caroline von Monaco. Viele Chanel-Mitarbeiter reisten ebenfalls in das Krematorium in der nähe von Paris, um Lagerfeld die letzte Ehre zu erweisen.

Schon zu Lebzeiten machte er deutlich, dass er nach seinem Tod verbrannt werden möchte. Deshalb wurde die Feuerbestattung auch ganz nach seinen Vorstellungen gestaltet. Der Designer hatte sich gewünscht, dass seine Asche mit den Überresten seiner Mutter und seines verstorbenen Freundes Jacques de Bascher verstreut wird.