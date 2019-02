Karl Lagerfeld: Erste offizielle Statement zu seinem Tod!

Die Modewelt ist in Trauer! Karl Lagerfeld verstarb heute im Alter von 85 Jahren in Paris. Auf dem offiziellen " "-Account seines gleichnamigen Labels wurde nun ein erstes Statement zu seinem Tod veröffentlicht.

Karl Lagerfeld: Wie krank war er wirklich?

Karl Lagerfeld: Sein Unternehmen ist in Trauer

Via "Instagram" sprechen die Mitarbeiter von ihre Anteilnahme zu dem Ableben des Modezaren aus. So heißt es unter dem Post: "Das Haus von Karl LAGERFELD teilt mit tiefer Emotion und Trauer den Tod seines Kreativdirektors Karl Lagerfeld am 19. Februar 2019 in Paris, Frankreich mit. Er war einer der einflussreichsten und berühmtesten Designer des 21. Jahrhunderts und ein ikonisches, universelles Symbol für Stil. Angetrieben von einer phänomenalen Kreativität, war Karl leidenschaftlich, kraftvoll und neugierig. Er hinterlässt ein außergewöhnliches Erbe als einer der größten Designer unserer Zeit, und es gibt keine Worte, um auszudrücken, wie sehr er vermisst werden wird." Emotionale Worte, welche die tiefe Trauer um den Modeschöpfer zum Ausdruck bringen. Und auch die Fans von Karl teilen ihr Mitgefühl mit...

Die Fans von Karl Lagerfeld sind in Trauer!

Neben einer Vielzahl von Herz-Emojis kommentieren die Fans von Karl Lagerfeld den Abschieds-Post mit rührenden Worten wie: "Rest in Peace Karl" sowie "Legend never die". Wann eine Trauerfeier zu Ehren von Karl Lagerfeld stattfinden wird, ist noch nicht bekannt.