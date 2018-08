Karl Lagerfeld: Schock-Foto! Wie krank ist der Designer?

Normalerweise ist er makellos gepflegt, perfekt gekleidet und trägt Sonnenbrille. Jetzt schocken neue Fotos von Karl Lagerfeld (84) aus St. Tropez: Er ist kaum wiederzuerkennen. Die Sorge um den -Zaren ist groß. Wie krank ist er wirklich?

Karl Lagerfeld: Erschütternde Neuigkeiten von dem Star-Designer!

Karl Lagerfeld: Sorge um den Designer!

Rissige Haut, irrer Blick, aufgedunsen – Karl Lagerfeld sieht eindeutig nicht gesund aus. Was genau den Modeschöpfer plagt, ist unklar. Aber es muss heftig sein und lässt sich nicht länger verstecken. Denn es ist das erste Mal seit seinen Anfängen in den 60ern, dass sich der stolze Designer in solch einer schlechten Verfassung zeigt. Dabei war ein gepflegter Look bislang sein Markenzeichen – für alles andere wäre er viel zu eitel!

Karl Lagerfeld über das Altern

„Älter zu werden ist doch etwas Grauenvolles“, sagte er noch vor wenigen Jahren. Kurz vor seinem 85. Geburtstag am 10. September scheint es ihn selbst eiskalt erwischt zu haben.