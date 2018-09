Karl Lagerfeld: Traurige Einblicke 3 Tage vor seinem Geburtstag

Nach Feiern ist dem Designer am 10. September nicht zumute...

Er ist einer der erfolgreichsten Designer der Welt, wird geliebt und gefeiert. Doch tief in seinem Inneren ist ein einsamer Mensch. Am 10. September wird King Karl 85 Jahre alt – vermutlich. So genau weiß er das nämlich selbst gar nicht. Es ist ihm auch egal, er will davon nichts hören. „Ich hasse Geburtstage, ich feiere nie“, sagt er.

Karl Lagerfeld: Schlimme Nachrichten kurz vor seinem 85. Geburtstag!

Was für ein trauriger Einblick in das Seelenleben des Chanel-Chefs. Denn auch Familie hat Lagerfeld keine mehr. Seine ältere Schwester starb vor drei Jahren nach langer Krankheit in den USA. Auch eine Halbschwester ist schon lange verstorben. Doch Lagerfeld hatte ohnehin seit Jahrzehnten keinen Kontakt mehr zu den meisten Menschen aus seiner Vergangenheit. Als sein Vater starb, erfuhr er erst drei Wochen später davon. Was andere in eine tiefe Krise stürzen würde, lässt den gebürtigen Hamburger scheinbar kalt. Der Designer betont stets, er habe keine Familie, sondern nur seine Katze Choupette (7). Und natürlich eine gigantische Entourage an Helfern, Musen, männlichen Model-Gefährten und Bodyguards.

Karl Lagerfeld liebt seine Arbeit

Doch auch von denen kommt keiner wirklich an den Fashion-Papst heran. Er bleibt gerne unnahbar, trägt auch in geschlossenen Räumen seine Sonnenbrille. „Wenn ich sie abnehme, könnte mich das zu freundlich wirken lassen. Ich will nett und freundlich sein“, erklärt er, „aber ich zeige es besser nicht.“ Auch nicht den Menschen, denen er wichtig ist. Lieber konzentriert er sich auf seine kreativen Schöpfungen. Denn die tun ihm gut! „Am Fließband stehen, das ist Arbeit. Was ich mache, ist Freizeitgestaltung mit beruflichem Hintergrund.“ Lagerfeld ist eben gerne einsam. Und wird das wohl auch an seinem Ehrentag sein. „Ich will gar nicht daran denken. Älter zu werden, ist doch etwas Grauenvolles.“ Vermutlich ist nur Choupette eingeladen. „Man sollte vermeiden, seine Zeit mit Gleichaltrigen zu verbringen.“ Zum Glück haben Katzen keine Falten.