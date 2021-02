Kasia Lenhardt: Emotionales Statement von ihrer Freundin

Eine Situation wird Luisa für immer im Gedächtnis bleiben: "Ich hatte eine Woche während 'GNTM', in der andere anfingen, schlechte Dinge über mich zu verbreiten, und ich war so traurig, weil ich es nicht verstanden habe. Kasia ist irgendwann zu mir gekommen und hat mir gesagt, dass sie es nicht glaubt und hinter mir steht. Ja, es war eine Kleinigkeit, aber wir waren 17 Jahre und für mir hat es so viel bedeutet. Und es zeigt einfach, was sie schon damals für ein Mensch war."