Kasia Lenhardt: Jetzt packt ihre Mutter die ganze Wahrheit aus!

Sie will nicht mehr länger schweigen. Der dramatische Tod ihrer Tochter Kasia, Ex-Freundin von Fußballstar Jérôme Boateng, sorgte Anfang des Jahres für Schlagzeilen und eine hitzige Debatte über Mobbing und Hass im Netz. Schon damals, nach dem tragischen 9. Februar, an dem sich das junge Model in einem Berliner Apartment das Leben nahm – am sechsten Geburtstag ihres Sohnes –, waren die Vorwürfe gegen den Nationalspieler, Vorbild für Millionen Menschen, riesig: In einem Interview mit der „Bild“ hatte er mit Kasia abgerechnet („Meine Ex wollte mich zerstören“), ihr Alkoholprobleme und Erpressung vorgeworfen. Danach brach eine Welle aus Hass über dem Model zusammen: Sie wurde beschimpft und bedroht, „eine moderne Hexenjagd“, sagt ihre Mutter. Die tödlichen Folgen schildert Adrianna Lenhardt im „Spiegel“, die Hass-Nachrichten („Du Hureee!!!“, „Schlampe, stirb!“) hat sie gespeichert. „Ich konnte meine Tochter nicht vor dem Tod beschützen“, sagt sie traurig.