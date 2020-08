Katy Bähm & Emmy Russ: Knallharte Abrechnung nach dem Doppel-Exit!

Emmy ist vor allem von Ikke Hüftgold enttäuscht. Kurz vor dem Finale kritisierte er immer wieder ihr sexy Auftreten. "Ikke war meine Vaterrolle bei 'Promi Big Brother'. Doch in den letzten zwei, drei Tagen ist er ganz unangenehm zu mir geworden", so die Blondine. "Die haben ja so getan, als ob ich keine Eltern habe. Es bedeutet mir nichts. Es sind ja fremde Leute. Sie kennen mich ja gar nicht richtig. Ich fand es voll unglaubwürdig." Generell wurden Katy und Emmy oft von den älteren Bewohnern unter Druck gesetzt.