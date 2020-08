Kate Hall: Leckeres Dal aus roten Linsen - Vegan, cremig und voller Proteine

Das Kokosöl in einer Pfanne erhitzen. Die Zwiebel schälen, in kleine Stücke schneiden und in dem heißen Öl anbraten. Die gehackten Knoblauchzehen hinzufügen. Bei mittlerer Hitze für einige Minuten anbraten. Etwas Salz hinzufügen.

Die Karotten waschen, schälen und in Scheiben schneiden. In die Pfanne zu den Zwiebeln und dem Knoblauch geben. Kartoffeln schälen, waschen, in mundgerechte Stücke schneiden und ebenfalls in die Pfanne geben. Gehackten Ingwer hinzufügen.