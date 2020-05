Kate Hall: Schlank und fit mit ihren ultimativen Body-Tipps!

Für den straffen Körper von Kate Hall sind nicht nur gute Gene verantwortlich. Die 37-Jährige arbeitet täglich daran, fit und gesund zu bleiben. Im Interview mit InTouch Online verrät sie nun ihre besten Tipps, mit denen auch die letzten Pfunde purzeln!

Kate Hall: Blitz-Rezept! Vegane Hafer-Cookies mit nur 5 Zutaten

Die besten Schlank-Tipps von Kate Hall

Um sein persönliches Wohlfühlgewicht zu erreichen, muss man nicht unbedingt ins Fitnessstudio gehen. Auch in den eigenen vier Wänden kann man hervorragend trainieren! Kate setzt auf Übungen, bei denen man mit dem eigenen Körpergewicht trainiert. „Man braucht nichts anderes als eine Fitness-, Yoga- oder Pilates-Matte. Und dann kann man unzählige Übungen im Bereich funktionelles Training mit dem eigenen Körpergewicht zu Hause machen. Und das ist sehr, sehr effektiv“, verrät sie.

Zum Frühstück setzt die Sängerin oft auf leckere Smoothies. „Und zwar die grünen, weil die eine zellreinigende Wirkung haben. Das Chlorophyll, die grüne Farbe, reinigt unsere Zellen und leitet alles an Giftstoffen und Schwermetallen aus dem Körper raus und dadurch fühlt man sich gleich in der Früh ziemlich fit“, so Kate.

Wer seinem Körper etwas Gutes tun möchte, sollte neben der sportlichen Betätigung darauf achten, sich gesund und ausgewogen zu ernähren: „Ich denke 80% ist die Ernährung, 20% ist das, was man mit seinem Körper tut. Das heißt nicht, dass die 20% unwichtig sind. Im Gegenteil. Sie sind ganz wichtig für unsere physische Gesundheit. Aber wenn es ums Thema geht, sollte man natürlich darauf achten, dass man nicht mehr Kohlenhydrate zu sich nimmt, als das, was man über den Tag auch an Energie verbraucht. Deshalb also weniger Kohlenhydrate, mehr Eiweiß, mehr Gemüse, ‚keine‘ Pasta / Nudeln, Kartoffeln und den ganzen Kram, und Zucker am besten gleich weglassen.“

Die besten Übungen für schlanke Beine zeigen wir euch im Video: