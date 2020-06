Kate Winslet: Gegen Schönheitsoperationen

Winslet verriet jetzt der britischen Zeitung "Daily Telegraph": "Ich gebe nicht nach. Das geht gegen mein Moralverständnis, meine Erziehung und entspricht nicht dem, was ich als natürliche Schönheit empfinde. Ich bin eine Schauspielerin - ich will keine eingefrorenen Gesichtszüge." Thompson erklärte weiter: "Wir leben nun mal in dieser furchtbaren Welt, in der man auch mit 60 noch wie 30 aussehen soll." Und Rachel Weisz hat sogar sogar die Meinung vertreten, dass Menschen, die zu perfekt aussehen nicht unbedingt sexy oder schön seien. © WENN